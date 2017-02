Ce dimanche soir,nous vous révélions les tensions entre supporters du Sporting Club de Bastia et certains membres du staff dont Hervé Sekli, l’entraîneur des gardiens du SCB. Le club corse a tenu à réagir aux informations diffusées hier.

« On était tous sous pression après la défaite face à Angers. J’ai vu un jeune qui gesticulait en me regardant, je lui ai demandé si c’était à moi qu’il voulait parler et que, dans ce cas, il n’avait qu’à monter dans le bus. Ensuite je me suis énervé, c’est vrai, mais c’était contre le chef de la sécurité. Je ne comprends pas comment, dans ces moments-là, des supporters peuvent venir au pied du bus alors que l’on sait qu’il suffit d’une parole déplacée pour que ça dégénère », nous a confié Hervé Sekli ce lundi matin.