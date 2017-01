Avec seulement trois apparitions en EFL Cup et aucune présence en match de championnat, Yohan Benalouane a vécu une première partie d’exercice compliquée à Leicester. Le défenseur central aspire logiquement à plus de temps de jeu, et pourrait être exaucé loin des Foxes.

En tout cas, selon nos informations, un pensionnaire de Ligue 1 se verrait bien rapatrier l’ancien Stéphanois sous la forme d’un prêt. En effet, à la recherche d’un renfort pour son arrière-garde, le FC Nantes étudie le dossier menant au joueur de 29 ans.