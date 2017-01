Âgé de 19 ans, le jeune Martin Terrier a disputé sept rencontres de Ligue 1, dont une en tant que titulaire. Un temps de jeu raisonnable pour cet espoir du LOSC, mais déjà suffisant pour s’attirer les faveurs de certains clubs.

Et visiblement, l’intérêt d’Everton évoqué dans la presse anglaise ces dernières semaines est plus que jamais d’actualité. Selon nos informations, les Toffees ont dépêché des émissaires à trois reprises pour observer le Lillois : lors du match face au PSG (le 14 décembre dernier), à l’occasion de la rencontre de coupe de France contre l’Excelsior Saint-Joseph et le 13 janvier lors de la réception de Saint-Etienne.