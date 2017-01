Il y a quelques jours, nous vous présentions Junior Agnero, jeune attaquant évoluant au Milan AC. Meilleur buteur des U17 du club lombard en 2013-2014 puis artilleur le plus prolifique lors de l’Alkass International Cup au Qatar (2015), le canonnier lancé en amical avec les pros par Sinisa Mihajlovic il y a plus d’un an est aujourd’hui mis de côté, faute d’accord sur un renouvellement de contrat alors que son bail expire cet été.

Mais la situation du prodige italo-ivoirien, devenu majeur le 29 décembre dernier, ne laisse pas insensibles certains clubs. Ainsi, selon nos informations, le Tours FC, Schalke 04, Leicester, Arsenal, Watford, et Bournemouth ont à divers degrés des vues sur lui et se verraient bien rafler la mise. Si l’Angleterre fait partie des destinations préférées du joueur et peut avoir un avantage, la France risque elle de laisser passer un élément prometteur, puisqu’il a été proposé au Paris Saint-Germain, à l’Olympique Lyonnais, et l’AS Monaco, ces trois clubs n’ayant pas daigné donner suite.