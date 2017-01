Après avoir recruté Mariusz Stepinski l’été dernier en provenance du Ruch Chorzow, le FC Nantes lorgnent sur un autre joueur de la formation actuelle dernière du championnat polonais, Patryk Lipski (22 ans). L’été passé, le club de Loire Atlantique aurait aimé attirer le numéro 10 en même temps que Stepinski, mais le deal n’avait pas pu se faire.

La donne a aujourd’hui changé. Son équipe est en grande difficulté financière et les instances polonaises lui demandent la modique somme de 300 000€, soit le prix de Lipski. Sans le versement de ce montant, le Ruch Chorzow pourrait être sanctionné et pénalisé de 4 points alors qu’il est déjà en grande difficulté en championnat. Toujours selon nos informations, le joueur intéresse aussi Anderlecht et Nuremberg et surtout, a déjà reçu une offre ferme du Lechia Gdańsk, 2e du championnat polonais.