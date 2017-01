Miguel Lopes (30 ans) a pu observer de près les débuts de son homonyme Anthony Lopes (26 ans) du côté de l’Olympique Lyonnais, lors de la saison 2013/14. Contacté par Foot Mercato, le latéral droit portugais a prédit un bel avenir au gardien de but des Gones, champion d’Europe 2016 avec la Seleção.

« La victoire à l’Euro, c’était fantastique. En tant que portugais, je suis fier. Je suis content et fier pour Anthony Lopes, qui est un super garçon, qui m’a toujours aidé et accompagné quand j’en avais besoin. Anthony est un gardien avec des qualités extraordinaires, il mérite ce titre et nul doute qu’il deviendra un jour le titulaire dans les buts de la sélection nationale », a-t-il lâché. Le portier lyonnais appréciera.