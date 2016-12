Et si Jean-Philippe Mateta, arrivé cet été à l’Olympique Lyonnais, était prêté au cours du mercato hivernal ? Cette hypothèse a été soulevée ces dernières semaines par différents médias, annonçant que l’avant-centre âgé de 19 ans pouvait être cédé à titre temporaire dans les jours à venir.

Seulement, joint par nos soins, le représentant du joueur a tenu à rappeler un point de règlement. En effet, selon les textes en vigueur, un joueur ne peut évoluer pour plus de deux clubs au cours de la même saison. Or, Mateta a défendu les couleurs de Châteauroux (4 matches de National) et de l’OL (1 match de L1, 6 de CFA), ce qui l’empêche donc d’être prêté à un troisième club selon son agent.