Dans sa quête de renfort sur le front de l’attaque pour venir soulager et concurrencer Bafétimbi Gomis, l’Olympique de Marseille avait coché le nom de Grégoire Defrel, attaquant de Sassuolo auteur de 6 buts en l’espace de 21 matches de Serie A disputés cette saison.

Les Phocéens n’étaient d’ailleurs pas les seuls sur les rangs, puisque l’AS Roma et des formations chinoises étaient intéressées. Mais aucune de ces équipes n’aura gain de cause et, selon nos informations, le buteur français de 25 ans restera finalement à Sassuolo jusqu’à la fin de la saison. Son agent est en revanche confiant pour un départ en juillet.