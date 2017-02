Révélé cette saison avec le CA Bastia en National où il est prêté par Orléans, Oumar Camara s’est fait remarquer récemment par son superbe but marqué en Coupe de France face à Nancy, lors de la victoire corse 2-0.

Le milieu de terrain de 24 ans attire les regards. Selon nos informations, plusieurs gros clubs de Ligue 2 et même des écuries de Ligue 1 se sont penchés sur son cas. L’étranger n’est pas non plus insensible à ses talents puisque des équipes de 1ère division belge et de Championship (D2 anglaise) le suivent avec intérêt.