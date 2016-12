Mine de rien, l’Olympique de Marseille pointe à la sixième place du classement du championnat de France de Ligue 1 à la mi-saison. Depuis l’arrivée de Rudi Garcia comme entraîneur et de Frank McCourt comme propriétaire, un vent de fraîcheur souffle sur la Canebière, et les supporters phocéens commencent à rêver de jours meilleurs. Une situation qui fait le bonheur de Ronald Zubar, joueur de l’OM entre 2006 et 2009 (100 matches, 3 buts).

« Il faut redonner à Marseille un côté attractif, remplir le Vélodrome. À Marseille, les gens attendent des résultats et, pour l’instant, l’OM est sur la bonne voie. Un coach comme Garcia a du tempérament, c’est un vainqueur et il va entraîner les joueurs avec lui. Je pense qu’ils vont ramener des joueurs de caractère, car il en faut à Marseille. McCourt a compris où il a investi, il s’est entouré de gens compétents, les débuts sont bons », juge le défenseur.