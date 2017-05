À 34 ans, Romain Reynaud est un vieux briscard. Après une dizaine d’années passées sur les pelouses de National, de Ligue 2, de D1 et de D2 belge, ce solide défenseur central (1m84-78kg) arrive en fin de contrat à l’OH Louvain après 68 matches (33 en D2 et 25 en D1 belge) disputés sur les deux dernières saisons.

Proche de Lens et Amiens la saison passée, Reynaud avait finalement pris la décision de rester une année supplémentaire en Belgique. L’ancien défenseur de Châteauroux souhaite désormais revenir en France et possède quelques touches en Ligue 2. Selon nos informations, Auxerre, Laval et Tours se sont renseignés ces dernières semaines.