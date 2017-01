Le football urbain prend de plus en plus d’ampleur ces dernières années. Il manquait une compétition de football de rue susceptible de dénicher et de mettre en valeur les meilleurs spécialistes du genre en France mais aussi dans le monde entier. Adidas l’a bien compris et a décidé de lancer il y a quelques mois la Tango League, la première véritable ligue européenne de football de rue. Cette fois-ci, la marque aux trois bandes a décidé de miser gros sur cette nouvelle compétition qui sera lancée à travers quelques-unes des grandes villes du monde : Londres, Berlin, New-York et Paris.

Pour l’édition parisienne, adidas a mis en place une compétition avec des événements tout au long de l’année dans des lieux parisiens aussi inattendus que hors du commun. Cette Tango League récompensera les meilleurs street footballeurs, qui se verront offrir un contrat de sponsoring par la marque, l’accès aux meilleurs événements, des rencontres avec les égéries de la marque. Il s’agira pour la crème de la crème des street footballeurs de se confronter aux meilleurs joueurs de France, mais aussi des autres pays par le biais de tournois internationaux. Pour savoir quels seront les meilleurs sur les terrains de street, adidas a mis en place une règle diablement efficace qui récompensera autant le talent du joueur que son activité sur les réseaux sociaux. Tout ceci et bien plus encore est expliqué dans la vidéo « The Gap » qui présente l’événement. Pour vous inscrire, n’hésitez plus et rendez-vous sur http://www.adidas.fr/tangoleague.