Depuis la fameuse période où l’Inter Milan dominait l’Italie (champion de Serie A entre 2005 et 2010) et même l’Europe (Ligue des Champions 2010) le club a du mal à repartir de l’avant. Avec une succession de mercatos agités, mais inefficaces, l’arrivée d’investisseurs asiatiques en début de saison a redonné de l’espoir aux tifosi des nerazzurri.

Pour rentrer dans une nouvelle aire et ainsi perturber la domination de leurs grands rivaux de la Juventus, les dirigeants milanais ont déjà recruté Joao Mario pour 45 millions d’euros, Antonio Candreva 29 millions ou encore « Gabigol » pour 30 millions. Mais la vraie tête de gondole de ce nouveau projet pourrait s’appeler Marco Verratti. Le parisien, qui ne serait pas contre retourné dans son pays natal un jour, est régulièrement annoncé dans les plus grands clubs de la grande botte via la presse locale. Antonio Candreva rêverait d’ailleurs que celui qu’on surnomme le « hibou », à cause de ses grands yeux, le rejoigne à l’Inter : « Pour le prochain mercato d’été, je lui dirai de venir ici, à l’Inter. Il est un joueur d’une autre classe, avec beaucoup d’expérience. » a-t-il déclaré pour Sport Media Set.