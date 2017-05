Antonio Candreva a signé l’été dernier à l’Inter Milan en provenance la Lazio Rome. Quelques mois plus tard, une saison s’est écoulée et il est temps de faire le bilan. L’italien a joué 35 matches de Serie A pour seulement six buts marqués. Le joueur ne serait pas totalement satisfait.

Malgré un temps de jeu plus que satisfaisant, l’attaquant de 30 ans souhaiterait retourner dans la capitale romaine d’après Calciomercato et il aurait même rappelé son ancien entraîneur, Simone Inzaghi. L’Inter veut mettre le paquet sur le mercato d’été et Candreva devra sûrement subir la loi de la concurrence s’il reste à Milan la saison prochaine.