Alors que son comportement suscite les interrogations en Italie, Mario Balotelli (26 ans) a vu le sélectionneur de la Squadra Azzurra Giampiero Ventura évoquer sa situation en conférence de presse à Coverciano. Et si le technicien transalpin a répété vouloir rencontrer le buteur de l’OGC Nice, il lui a aussi rappelé qu’il devait se prendre en main pour revenir en Nazionale.

« Je devrai rencontrer Balotelli. Jusqu’ici, il n’y a pas seulement eu des signaux positifs. On ne discute pas son talent, mais le reste… Les faits disent que Balotelli doit changer. Ce serait dommage de ne pas pouvoir disposer de son talent. Nous verrons. (…) Si je parle de respect et de professionnalisme, je dois être le premier à en faire part. J’ai pris l’engagement de parler avec Balotelli et je le ferai », a-t-il lancé. Le message est passé.