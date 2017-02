Branislav Ivanović a signé cet hiver au Zenit Saint-Petersburg. Après 9 ans passés à Chelsea, le joueur commence donc une nouvelle aventure. Il a joué 376 matches avec les Blues, il a évidemment connu beaucoup d’entraîneurs, dont notamment Carlo Ancelotti (2009-2011) et José Mourinho (2013-2015), deux des meilleurs entraîneurs au monde. Dans une interview accordée au média russe Sport Express, le Serbe a parlé des deux techniciens.

« Ancelotti est très différent de Mourinho. Si les joueurs avaient à choisir, je suppose qu’ils choisiraient de passer toute une vie avec Carlo. Il est très calme, il permet aux joueurs d’être à l’aise. Et les résultats sont aussi bons. » Le joueur de 32 ans a aussi eu de bons mots envers le Portugais. « Mourinho est unique. Il a joué parfois avec la presse, mais quand il s’agit de football il est sérieux. Si vous voulez jouer avec Mourinho, vous devez suivre ses ordres. Il obtient le meilleur de vous, professionnellement et personnellement. Vous ne pouvez pas être indifférent. Mourinho, on l’aime ou on le déteste. Voilà ce qui le rend spécial. Je suis très heureux d’avoir eu l’opportunité de jouer avec lui. »