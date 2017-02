Très large vainqueur de Metz ce samedi soir 5-0 grâce notamment àun triplé de Mbappé et un doublé de Falcao, Monaco a surement perdu Gabriel Boschilia. Si on ne sait pas encore de quoi est victime le Brésilien, il s’est écroulé en hurlant après avoir planté son pied droit suite à un contact avec un adversaire. En conférence de presse, Leonardo Jardim a donné des nouvelles peu rassurantes du milieu offensif.

« Je crois qu’on a fait un bon match en première mi-temps. On a créé beaucoup d’occasions. En seconde période, on a effectué un peu de gestion de l’équipe. Mais ce soir, le plus difficile de la soirée est la blessure de Gabriel. C’est une blessure grave. Peut-être, les ligaments croisés sont touchés et peut-être que sa saison est finie. Si l’adversaire ne fait pas ce tacle, il ne blesse pas le joueur. C’est tout. C’est un joueur important pour la gestion de l’équipe. Il peut jouer à trois postes, il est très fort sur coups de pied arrêtés. C’est un joueur de moins. J’aurais préféré gagner 1-0 et garder Gabriel. »