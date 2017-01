Après un début de saison chaotique et un changement d’entraîneur, l’Inter Milan va mieux. Les joueurs ont retrouvé le sourire à l’image du Portugais João Mário. Au micro d’Inter TV, le milieu de terrain a dévoilé ses plans pour attirer son compatriote en sélection, Cristiano Ronaldo.

« Le Portugal a beaucoup de qualité, mais Cristiano Ronaldo est évidemment notre talisman, notre joueur le plus important. J’essaie de le convaincre de me rejoindre à l’Inter ! Disons simplement que c’est difficile (rires) » plaisante-t-il, avant de reprendre sérieusement. « Ce n’est pas seulement un coéquipier. C’est aussi un ami, une bonne personne et un leader naturel. C’est un bon gars qui se soucie de tout le monde. »