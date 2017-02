Annoncée depuis plusieurs jours déjà, l’arrivée du milieu brésilien de 31 ans au club chinois Hebei Fortune devrait être officialisée rapidement selon le quotidien romain le Corrierre dello Sport. L’opération devrait coûter 10 millions d’euros (8 millions plus 2 millions de bonus).

L’ancien joueur de la Lazio Rome et de l’Inter Milan rejoindra donc l’ancien Parisien Lavezzi et l’ancien Lillois Gervinho. Depuis son arrivée en terre piémontaise en août 2015, il n’a jamais vraiment réussi à s’imposer dans le 11 de Massimiliano Allegri mais il pourra se consoler avec un salaire annuel de 7 millions d’euros par an.