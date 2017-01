Patrice Evra (35 ans) s’est officiellement engagé avec l’Olympique de Marseille ce mercredi. Le coach de la Juventus Turin Massimiliano Allegri lui a rendu hommage à l’issue de la qualification de la Vieille Dame en Coupe d’Italie, contre l’AC Milan (2-1, 1/4 de finale).

« Il a eu deux saisons et demie très belles chez nous. C’est un grand champion, un grand professionnel, je regrette son départ. Mais nous avons discuté et nous nous sommes mis d’accord. Je n’ai que des choses positives à dire sur Evra. Il a joué 10 ans à Manchester United, il est venu à la Juventus et a été un joueur très important pour nous », a apprécié le technicien bianconero en conférence de presse, relayé par Tuttosport. Un bel hommage.