A 35 ans, Patrice Evra quittera-t-il la Juventus en plein milieu de saison ? Ce week-end, le futur du latéral français était annoncé plus qu’incertain. Annoncé à Valence et Manchester United, Evra en saura plus cette semaine. C’est ce qu’a confié Beppe Marotta à la Gazzetta dello Sport.

« Pour Evra, c’est un choix consensuel. Il veut évaluer les choses et la semaine prochaine (cette semaine, ndlr), nous connaîtrons sa destination. En cas de départ, nous trouverons des solutions au sein de notre effectif. En cas de départ, Asamoah peut jouer latéral », a indiqué le directeur sportif de la Vieille Dame.