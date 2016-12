L’attaquant argentin Gonzalo Higuain est arrivé cet été à la Juventus Turin en provenance de Naples. Il n’a pas tardé à s’imposer au sein de la Vieille Dame. Et il semble être tombé sous le charme de Paulo Dybala.

« Dybala et Messi ? Ils sont très similaires. Messi est meilleur et le prouve chaque jour. Paulo est encore jeune, 23 ans et tout dépendra de lui. Il a toutes les caractéristiques pour devenir un meilleur joueur, mais cela dépend de lui, il devra avoir une grande force mentale. Lorsque vous arrivez si vite à des niveaux aussi élevés, il n’est pas facile d’y rester pendant de nombreuses années. Il y aura des hauts et des bas, il faudra toujours garder un équilibre et ne pas écouter tant les critiques que les louanges. Arriver au top le plus tôt possible est un avantage parce que vous apprenez à grandir rapidement et puis vous jouez immédiatement avec des joueurs de grande classe », a déclaré Pipita dans la Gazzetta dello Sport. L’intéressé appréciera.