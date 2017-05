Patrik Schick régale dès sa première saison en Serie A. Ses dribbles, ses buts sont d’une rare finesse et rappellent les gestes des plus grands. Avec une réalisation toutes les 110 minutes (11 buts en 28 matches) dans une formation qui marque peu – la Sampdoria de Gênes est la treizième meilleure attaque de la grande botte – le jeune Tchèque de 21 ans interpelle. Il a d’ailleurs déjà séduit un compatriote, et pas des moindres, Pavel Nedved vice-président de la Juventus Turin. Ce dernier a d’ailleurs confirmé l’intérêt que lui porte la Vieille Dame.

« Je peux confirmer que nous sommes intéressés et qu’il va sûrement continuer à nous intéresser à l’avenir (…) Son avenir dépendra de ce que lui et son agent choisiront de faire. Schick est le joueur classique qui sait comment être bon dans différentes positions sur le terrain. Il a la technique, mais aussi la vitesse et le physique. En bref, il a toutes les caractéristiques d’un attaquant moderne. L’avenir lui appartient, il devra juste garder la tête droite : si c’est le cas il aura une grande carrière parce qu’il a tout pour devenir le meilleur » a expliqué le Ballon d’Or 2003 à O2 TV.