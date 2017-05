Vainqueur 2-0 à l’aller à Louis II, la Juventus est bien partie pour se qualifier en finale de la Ligue des Champions face à Monaco. Pour cela, elle devra confirmer ce mardi lors du retour au Juventus Stadium. Présent en conférence de presse, Chiellini a vanté les mérites de l’attaque asémiste et du duo Falcao-Mbappé.

« Ils nous ont posé des problèmes et pas qu’un peu ! Ce sont deux attaquants de niveau mondial, qui ont des profils différents et complémentaires, un mix d’expérience et de jeunesse. C’est vraiment du très haut niveau. Ils ont aussi des milieux très forts. On a été bons défensivement et collectivement, mais on a concédé des occasions où Buffon a été décisif. On respecte beaucoup cette équipe », a indiqué le défenseur.