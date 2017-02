L’été dernier, Gonzalo Higuain a quitté Naples pour rejoindre la Juventus Turin. Montant de l’opération : 94 millions d’euros ! Un joli coup pour les Partenopei d’autant qu’il restait un an de contrat à l’ancien joueur du Real Madrid. Malgré cela, son départ pour Turin n’est pas passé auprès des supporters et du président de Naples, Aurelio De Laurentiis. Chez les Bianconeri, Pipita a claqué 22 buts en 31 rencontres toutes compétitions confondues. Interrogé par La Stampa, Higuain est revenu sur son choix. Et le moins que l’on puisse dire c’est qu’il n’a aucun regret.

« Je sais que j’ai pris une décision correcte. Je ne ressens aucune pression. À 29 ans, j’ai atteint une certaine sérénité. Je me sens heureux à la Juve, je veux entrer dans l’histoire (...) Jouer avec les meilleurs te rend plus fort. Tu sais qui tu es. Mais tu peux toujours apprendre. Il suffit de regarder Buffon. Il a tout gagné. Il y a aussi Dani Alvés. Ce qui te fait gagner c’est la faim (de victoire). Jouer au Juventus Stadium est spectaculaire. Avant d’entrer sur le terrain, tu vois les photos de Platini, Baggio, Zidane, Del Piero, etc...Et je me dis : Comment ne pas donner le meilleur de moi-même sous ce maillot ? » Une attitude qui doit plaire aux fans et à son club.