Moise Kean, le prodige italien de la Juventus, va surement vivre une année 2017 exceptionnelle, encore mieux que son année 2016. Et pourtant c’est compliqué. En 2016, à seulement 16 ans, l’attaquant est le premier né en 2000 à avoir foulé une pelouse de Série A. Quelques jours plus tard, le natif de Verceil devient le 5e plus jeune joueur a participé à la Ligue des Champions face à Séville.

Après avoir posé avec une photo de la Squadra Azzura sur les réseaux sociaux, l’Italo-Ivoirien va bientôt pouvoir le faire avec celui de son club formateur. Supervisé par les plus grands comme Arsenal ou le PSG, Moise Kean va donc signer son 1er contrat professionnel selon Tuttosport. Une bonne nouvelle pour les supporteurs de la Juventus.