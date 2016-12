La Juventus va encore faire une razzia cet hiver. Plusieurs noms sont annoncés ces derniers jours. Axel Witsel, Corentin Tolisso ou encore Steven N’Zonzi sont appréciés par la Vieille Dame. Mais la première recrue hivernale de la Juve se nomme Tomas Rincon.

Sur son compte Twitter officiel, le club italien a annoncé que le joueur était à Turin aujourd’hui pour passer sa visite médicale. Depuis quelques jours, la presse transalpine parlait d’un prêt avec option d’achat pour le joueur du Genoa.

Tomas #Rincon has arrived in Turin ! Medical now underway for the Venezuelan ! pic.twitter.com/3iEjqNTfib

— JuventusFC (@juventusfcen) 29 décembre 2016