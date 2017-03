Franck Kessié est l’une des révélations de la Serie A cette saison. L’Ivoirien de 20 ans a joué 19 matches et a marqué 6 buts dans le championnat italien. Le milieu de terrain est annoncé un peu partout et notamment du côté de l’AS Rome, qui l’avait déjà approché en janvier, sans succès. Selon la Gazetta dello Sport, le joueur se rapproche fortement des Gialloroddi pour un transfert cet été.

L’agent de Franck Kessié, George Atangana, et les dirigeants romains, Ricky Massara et Mauro Baldissoni, se sont réunis vendredi dernier pour discuter d’un possible transfert en juin prochain, et d’après le média italien, le joueur serait ok. Les dirigeants du club de la capitale avaient déjà proposé 25 millions d’euros cet hiver à l’Atalanta pour un transfert en juin. Affaire à suivre.