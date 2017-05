Wahbi Khazri a quitté la France en janvier 2016 après une expérience aux Girondins de Bordeaux. Le Tunisien avait rejoint Suderland. Cette saison, le milieu de terrain a participé à 21 matches de Premier League dont seulement sept comme titulaire pour un petit but marqué. Le joueur de 26 ans n’a pas pu éviter la relégation aux Black Cats.

Dans une interview accordée à L’Équipe, l’ancien Bastiais a évoqué un possible retour en France, notamment à l’Olympique de Marseille. « Ah, si l’OM m’appelle... C’est un super club, avec un super stade et de super supporters. Je serais en droit et en devoir d’écouter la proposition de l’OM, comme je l’avais fait pour Bordeaux. Mais ce n’est pas dans les tuyaux aujourd’hui. Il me faut être patient, mais j’ai faim de foot, » a-t-il confié.