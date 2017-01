L’Olympique Lyonnais est toujours à la recherche d’un ailier, pour renforcer son attaque. Rachid Ghezzal parti à la CAN, les dirigeants de l’OL paraissent devant sur le dossier Pépé (Angers), mais le joueur est lui aussi à la CAN, avec la Côte d’Ivoire. Ces derniers jours,les Lyonnais s’activent sur deux Mancuniens, Memphis Depay mais aussi Adnan Januzaj, prêté à Sunderland.

Le dossier est chaud, et l’agent du joueur, Dirk de Vriese s’est exprimé dans l’Équipe du jour. « Lyon a parlé avec nous et nous avons écouté. La décision doit être prise par Manchester United et le club n’a pas encore dit qu’il veut vendre Adnan. Adnan est bien à Sunderland. »