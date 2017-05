L’agent de Marco Verratti est bien connu des supporters parisiens, et n’est pas forcément apprécié. Donato Di Campli est parfois un peu maladroit dans ses interventions dans les médias, tantôt mettant la pression sur le PSG, tantôt en confirmant que son joueur est bien à Paris. Et l’agent du milieu de terrain a mis fin à toutes les spéculations qui faisaient état d’un possible retour en Italie.

« Marco est heureux à Paris, il a un contrat jusqu’en 2021 et il respectera la volonté du PSG, un club qui l’aime. Peut-être qu’ils ont obtenu des propositions. La Juventus et l’Inter Milan ? Ne commencez pas : actuellement il n’y a aucune chance de revoir en Italie Verratti, » a-t-il déclaré dans des propos rapportés par Tuttosport. Compliqué à suivre.