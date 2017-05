Interrogé par La Provence, Stéphane Mbia (30 ans), actuellement pensionnaire du Hebei Fortune China aux côtés de Gervinho ou Ezequiel Lavezzi, a laissé entendre qu’il ne dirait pas non à un retour à l’Olympique de Marseille, où il a évolué entre 2009 et 2012, cet été.

« Bien sûr ! Il me reste un an et demi de contrat, les clubs doivent voir entre eux. Je ne vous cache pas que j’ai aussi de très bonnes relations avec mon ex-directeur sportif de Séville, Monchi, qui a signé à la Roma. On discute de temps en temps... Le championnat italien est pas mal non plus, mais Marseille, c’est chez moi ! C’est spécial ici, je m’y suis marié, ma fille y est née. Je n’ai pas aimé la manière dont je suis parti, à QPR, alors que je voulais rester un an de plus. Mais le club devait vendre. Aujourd’hui, c’est différent », a confié l’international camerounais (70 sélections, 5 buts).