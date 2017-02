En manque de liquidité pour attirer des grands noms dans le Forez, la direction du club stéphanois pourrait accueillir un nouvel investisseur. L’AS Saint-Etienne suivrait ainsi un modèle adopté également par des clubs comme le Paris Saint-Germain, le LOSC ou l’AS Monaco. C’est ce qu’indique en tout cas le président des Verts, Bernard Caiazzo, dans les colonnes du Progrès.

« L’objectif est de trouver un investisseur minoritaire qui nous aide à franchir une étape. Il peut être français, mais on sait que nous sommes à l’heure de la mondialisation. Nous travaillons dans cette direction sans urgence, mais avec conviction. Nous avons la volonté de passer à l’action dans un ou deux ans. On ne peut pas continuer ainsi sans risque de régresser. La banque d’affaires n’est pas encore choisie, on prépare les dossiers avec des avocats et on a des atouts. Elle n’est pas encore choisie, on prépare les dossiers avec des avocats et on a des atouts », a indiqué Caiazzo dans le Progrès.