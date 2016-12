Au fur et à mesure que les années passent, l’Atlético poursuit sa stratégie d’internationalisation. Elle avait commencé par la création de Atlético de Kolkata, club de la ville de Calcutta, en 2014, qui vient d’être sacré champion national il y a seulement quelques jours.

Et maintenant, les dirigeants colchoneros veulent s’attaquer au marché mexicain et comptent ainsi lancer un club dans la ville de San Luis Potosí, qui ne possède actuellement aucune équipe de haut niveau. Les grandes lignes de l’accord ont déjà été établies et le club commencerait en deuxième division, pendant que la construction d’un centre d’entraînement et de formation sont également au programme.