Grand espoir de l’Atlético Madrid et du football français, Lucas Hernandez ne faisait jusque-là parler de lui que de façon positive. Seulement, le défenseur central (6 matches de Liga dont 4 comme titulaire) a été placé en garde à vue ces dernières heures, impliqué dans une affaire de violences conjugales. Une version que l’intéressé aurait démenti selon Marca. Une chose est sûre, son club le soutient pour l’heure.

« Compte tenu des événements qui ont eu lieu la nuit dernière et dans lesquels a été impliqué notre joueur Lucas Hernandez, le club veut préciser :

1. Il faut laisser la justice clarifier la situation. Nous allons attendre l’évolution de cette affaire et faire une évaluation en conséquence.

2. Nous comprenons l’importance publique que revêt cet évènement dans lequel est impliqué Lucas Hernandez, mais nous demandons le droit au respect et à la présomption d’innocence de notre joueur comme cela le serait pour une autre personne dans une situation similaire.

3. Le club de l’Atlético Madrid a toujours mis son énergie à réprimer et à condamner toute forme de violence. Notre club a toujours apporté son soutien à toutes les personnes qui souffrent, et a participé à différentes campagnes de sensibilisation et d’actions contre les violences dans toutes leurs formes. C’est précisément pour tout cela que nous sommes conscients de la gravité d’une accusation de ce type et nous demandons le maximum de respect et de ne juger personne tant que les choses ne sont pas éclaircies ».