Dans la famille Zidane, on connaît bien évidemment le père, Zinedine, champion du monde, d’Europe et légende du football français, mais aussi ses deux fils aînés : Enzo et Luca, qui font peu à peu leur trou au Real Madrid.

Et depuis quelques mois, un quatrième membre de la dynastie Zidane commence à faire parler de lui. Avec les équipes de jeunes de la Casa Blanca, Théo, 14 ans, démontre régulièrement ses qualités techniques, comme avec cette "lambretta" dévastatrice. Cette semaine, il a remis le couvert avec un enchaînement superbe : râteau derrière la jambe d’appui, une-deux parfait et passe décisive en profondeur...