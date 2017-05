Le suspens est bientôt terminé. À l’issue de la finale de la FA Cup qui opposera, ce samedi, Chelsea et Arsenal (18h30), Arsène Wenger pourrait annoncer s’il reste ou non chez les Gunners. Après une année difficile, l’Alsacien a été remis en cause et les supporters souhaitaient son départ. Au micro de la BBC, le Strasbourgeois a haussé le ton pour dénoncer le traitement dont il a été victime ces derniers mois.

« Le manque de respect à certains moments a été honteux et je ne l’accepterai jamais, Il y a une différence entre être critiqué et être traité d’une manière dont un être humain ne mérite pas d’être traité. Je ne l’oublierai jamais. Le comportement de certains cette saison est ce qui m’a le plus marqué. [...] Je ne crois pas que ce genre de comportement reflète ce qu’est Arsenal et les valeurs du club, » a-t-il dit. Ambiance.