Ce lundi, une longue enquête de France 3, Mediapart et Mediacités sur Gérard Lopez a été dévoilée. On apprenait que le rachat du club lillois avait été conclu par Victory Soccer, une société détenue par une boîte offshore à Hong-Kong, elle-même appartenant à une autre entreprise située dans un paradis fiscal aux Îles Vierges Britanniques.

Une enquête qui n’a pas manqué de faire réagir Gérard Lopez et son entourage. Jointe par nos soins, une source proche du nouveau président du LOSC nous a assurée que le rachat du club nordiste n’avait pas été effectué via une société domiciliée aux Îles Vierges Britanniques. « Médiapart fait une présentation tronquée et biaisée des informations qui lui ont été transmises. Le LOSC n’a pas été racheté par une société domiciliée aux Iles Vierges Britanniques. Gérard Lopez agit et investit en toute transparence, en toute légalité et dans le respect des réglementations des différents secteurs. Il ne nous semble pas nécessaire de commenter davantage cet article dont nous contestons fermement le contenu. »