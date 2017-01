À un but près, ça aurait été l’Euro parfait pour la France… Alors que la compétition n’a officiellement coûté que 200 millions d’euros d’argent public au pays, elle aurait rapporté près de six fois plus selon une étude menée par l’organisme Keneo et le centre de droit économique du sport de Limoges (CDES). L’impact financier serait de 625,9 millions d’euros pour le tourisme et de 596 millions pour le volet organisation.

Les 613 000 spectateurs étrangers et les 34 000 « hospitalités » auraient dépensé en moyenne 154 euros par jour. L’Euro est aussi une excellente opération en matière d’emplois, puisque l’organisation a représenté un accroissement d’activité équivalent à 116 750 mois travaillés (soit 9 762 emplois en temps plein pour l’année 2016) selon L’Équipe de ce mardi. Pour l’État, le Championnat d’Europe a eu aussi de bonnes conséquences au niveau fiscal, puisque près de 70 millions d’euros de TVA auraient été encaissés.