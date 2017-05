Ce mercredi soir, Manchester United a remporté la Ligue Europa pour la toute première fois de son histoire. Les Red Devils ont en effet dominé l’Ajax Amsterdam 2-0 grâce à des buts de Pogba et Mkhitaryan, et ont par la même occasion validé leur billet pour la Ligue des Champions

Chez le rival City, on a décidé de saluer cette performance comme il se doit avec un message posté sur Twitter : « A City United ». Un message plus émouvant qu’il n’y parait, puisqu’il fait surtout référence aux attentats qui ont frappé la cité mancunienne il y a deux jours, et se traduit par « Une ville unie ». Dans la joie comme dans la peine, Manchester ne fait qu’un.