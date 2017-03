Interrogé en conférence de presse ce vendredi, le coach du Real Madrid Zinedine Zidane a tenu à rendre hommage à Raymond Kopa, légende du club merengue et du football français, disparu à 85 ans. « Avant toute chose, nous adressons nos condoléances et notre affection à la famille de Raymond Kopa, qui a été un des nôtres. Nous sommes tristes de cette nouvelle », a-t-il déclaré d’emblée avant d’ajouter un peu plus tard.

« C’est lui qui nous a montré le chemin, ce n’est pas facile de jouer dans un club comme le Real Madrid. Il a marqué l’histoire, on est très touché par sa disparation, on a respecté une minute de silence, c’est normal. C’était un exemple. Je n’ai pas pu le voir jouer en direct, mais j’ai vu les images par la suite. Il nous a montré le chemin avec le Real et l’équipe de France. Il a toujours senti l’affection de tout le club quand il venait. (...) Moi qui ait pu parler de football avec lui, c’étaient toujours des moments agréables », a-t-il lancé.