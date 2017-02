Lyon a ses « Bad Gones », Marseille les « Winners », Saint-Etienne les « Magic Fans » et Nice la « Populaire Sud ». En Belgique la culture ultra est aussi très présente et l’un des principaux groupes « les Ultras Inferno » du Standard de Liège ont fêté leur vingtième anniversaire ce week-end.

Avec un tifo de 60 mètres de large pour 30 mètres de haut, les Rouges ont battu le record belge en la matière pour fêter l’événement. Ce n’est d’ailleurs pas un, mais trois tifos qu’ont déployés les supporters. Le rendu est impressionnant.

Deuxième tifo du jour - Tweede tifo van de dag - Second tifo of the day #tifo #stagnt pic.twitter.com/oaVp4Z88nN

