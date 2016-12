Toujours dans le cadre du dossier Football Leaks, Mediapart a dévoilé ce mardi 20 décembre une nouvelle information concernant cette fois-ci la tentative de rachat de l’Olympique de Marseille par le groupe Doyen Sports. Une transaction, baptisée le "Projet Dumas", qui n’avait finalement pas abouti.

Et c’est tant mieux pour l’OM quand on apprend que Doyen Sports n’avait que pour seule ambition de générer des sommes colossales sur les transferts, tout en mettant en place un dispositif d’envergure afin de payer le moins de taxes possibles. Mediapart révèle toutefois que le rachat de l’OM n’est pas passé loin, Doyen Sports ayant déjà commencé à placer ses pions, dont faisait notamment partie l’entraîneur Michel et le joueur Lucas Silva. Et quoi on voit les réussites respectives de l’Espagnol et du Brésilien, on comprend mieux pourquoi Margarita Louis-Deyfus a préféré prendre son temps avant de céder le club olympien à n’importe qui.