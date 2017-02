Prêté un an à l’OGC Nice par le Dynamo Kiev, Younès Belhanda (27 ans) s’éclate cette saison sur la Côte d’Azur. Il a d’ailleurs émit le souhait de prolonger son aventure avec le Gym. Dans le passé, lorsqu’il marchait sur la Ligue 1 avec Montpellier, l’Olympique de Marseille l’avait approché pour le recruter. L’affaire ne s’était pas faite et si l’occasion se représente, l’international marocain ne rejoindra pas les Ciels et Blancs.

« Je suis Niçois, le projet ne m’intéresse pas pour le moment. Il y a eu des contacts avant, j’ai rencontré Vincent Labrune avant d’aller à Kiev. Pourquoi ça ne s’est pas fait ? Il faut lui demander » a confié Belhanda à Téléfoot.