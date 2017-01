L’Olympique de Marseille recherche un défenseur central sur le marché des transferts. Après les deux gifles reçues consécutivement contre Monaco (1-4) et Lyon (3-1), les Marseillais verraient d’un bon œil l’arrivée d’un joueur dans le domaine défensif, où le cas de Rolando fait d’ailleurs débat en interne.

Et d’après L’Équipe, le nouveau directeur sportif du club phocéen, Andoni Zubizarreta, a supervisé le défenseur central de Hoffenheim, Fabian Schär (25 ans). Mais le joueur suisse ne fait pas l’unanimité au sein du club marseillais. La piste devrait donc s’arrêter ici pour le moment. Dans le même temps, l’Olympique de Marseille cherche activement une doublure à Bafétimbi Gomis. Une transaction sous forme de prêt est de plus en plus envisageable.