Neuvième et avant-dernier match dans cette 28ème journée du championnat de France de Ligue 1, avec une affiche qui opposait ce dimanche à 17h le Toulouse de Pascal Dupraz au LOSC de Franck Passi, soit un duel le dixième et le quinzième au classement avant le coup d’envoi de la rencontre.

Et pas de vainqueurs finalement dans cette partie, puisque les Pitchounes et les Dogues n’ont pas réussi à se départager (1-1). Tout avait pourtant bien commencé pour les locaux, qui ouvraient le score par l’intermédiaire de Jullien (30e). Mais les visiteurs remettaient les pendules à l’heure sur un but de Benzia (80e). À noter qu’Enyeama a stoppé un pénalty de Braithwaite (84e).

