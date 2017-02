Maxime Lopez est la grande révélation de l’Olympique de Marseille cette saison 2016-2017. Le minot s’est fait une place de choix au sein du onze de Rudi Garcia. Ses prestations ne sont d’ailleurs pas passées inaperçues puisque d’après nos informations, le FC Barcelone l’a supervisé à plusieurs reprises. Le joueur sous contrat jusqu’en 2019 a reçu récemment le trophée UNFP du joueur de L1 du mois de décembre.

Dans un entretien accordé à beIN Sports, il en a profité pour évoquer son idole Iniesta. Il a également donné le nom du joueur de L1 qui l’impressionne le plus : « Mon idole ? C’est Andrés Iniesta. Si je suis le meilleur milieu de terrain de Ligue 1 ? Non quand même pas. Qui est le meilleur ? Il y en a plusieurs. Il y a Marco Verratti, Wylan Cyprien à Nice, il y a beaucoup de joueurs de qualité en Ligue 1. Bernardo Silva est le joueur qui m’impressionne le plus dans le championnat ». Le Monégasque appréciera certainement.