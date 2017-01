Très gros match de Ligue 2 ce samedi entre Amiens qui recevait Strasbourg à la Licorne. En cas de succès le Racing pouvait monter sur la 3e marche du podium mais ce sont les Picards qui ont pris le dessus 4-3 au terme d’une rencontre très spectaculaire.

La première mi-temps a notamment accouché de 6 buts avec ceux de Charrier (13e), Kamara sur penalty (27e) et Dibassy (38e) pour Amiens, Seka (21e), Guillaume (33e) et Bahoken sur penalty (3e) en faveur de Strasbourg. Monconduit a donné la victoire aux locaux en toute fin de rencontre (87e). Amiens revient donc à hauteur de son adversaire du jour et prend la 4e place.

