Alors que Brest a passé la plus grande partie de son championnat sur le podium, la fin d’exercice des hommes de Jean-Marc Furlan ressemble de plus en plus à un cauchemar. Les Bretons ont enchainé une troisième défaite d’affilée ce samedi après-midi contre Nîmes (2-3).

Pourtant les locaux avaient ouvert le score très rapidement dans cette partie par l’intermédiaire de Coeff (4e). Mais ce sont bien les Crocodiles, meilleure équipe de Ligue 2 à l’extérieur, qui allaient prendre les commandes avec un but de Ripart (26e) et un doublé de Cissokho en deux minutes (76e, 77e). Diallo redonnait de l’espoir au Stade Francis-Le Blé à la 84e minute mais c’était déjà trop tard. Le podium s’éloigne pour Brest et Nîmes revient à un point de leur adversaire du jour.

