Décidément, les supporters rhodaniens ne sont pas satisfaits de la saison des troupes de Bruno Genesio. Il faut dire que la défaite face au rival stéphanois lors du derby (2-0) dimanche dernier a fait mal.

Et alors que l’OL affronte Nancy en ce moment même au Parc OL, les supporters ont déployé une banderole remettant en cause l’attitude des joueurs, des dirigeants et du staff. « Saison gâchée blason souillé, joueurs, staff, dirigeants, où sont l’ambition et la fierté ? », peut-on y lire, alors que les Bad Gones chantent « mouillez le maillot ».